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05:31, 9 июня 2024Россия

Бойцы поразили расчет миномета ВСУ во время его работы по российским позициям

МО: минометный расчет ВСУ уничтожили во время его работы по позициям ВС РФ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили расчет миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время его работы по российским позициям. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Разведчики обнаружили украинских минометчиков в лесополосе, когда они вели беспокоящий огонь по передовым позициям в зоне проведения специальной военной операции.

При слаженной работе артиллерийских корректировщиков и расчета орудия МТ-12 «Рапира» бойцы поразили огневую точку противника прямым попаданием, что было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области. В ведомстве также рассказали об отражении российскими войсками шести контратак украинских штурмовых групп.

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      Марина Совина
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