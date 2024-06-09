Бойцы поразили расчет миномета ВСУ во время его работы по российским позициям

МО: минометный расчет ВСУ уничтожили во время его работы по позициям ВС РФ

Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили расчет миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время его работы по российским позициям. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Разведчики обнаружили украинских минометчиков в лесополосе, когда они вели беспокоящий огонь по передовым позициям в зоне проведения специальной военной операции.

При слаженной работе артиллерийских корректировщиков и расчета орудия МТ-12 «Рапира» бойцы поразили огневую точку противника прямым попаданием, что было подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области. В ведомстве также рассказали об отражении российскими войсками шести контратак украинских штурмовых групп.