Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили расчет миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время его работы по российским позициям. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Разведчики обнаружили украинских минометчиков в лесополосе, когда они вели беспокоящий огонь по передовым позициям в зоне проведения специальной военной операции.
При слаженной работе артиллерийских корректировщиков и расчета орудия МТ-12 «Рапира» бойцы поразили огневую точку противника прямым попаданием, что было подтверждено кадрами объективного контроля.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области. В ведомстве также рассказали об отражении российскими войсками шести контратак украинских штурмовых групп.