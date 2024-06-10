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17:43, 10 июня 2024Мир

Российские воздушные носители ядерного оружия выполнили полеты над тремя морями

Минобороны: российские Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полеты над тремя морями
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские самолеты Ту-95МС и Ту-22М3 из состава дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановые вылеты над нейтральной акваторией трех морей — Балтийского, Баренцева и Норвежского. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны.

«В [учебном] мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-Морского Флота. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что все полеты прошли «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Ночью 7 июня Польша и ее союзники по НАТО подняли в воздух дежурные самолеты в связи с «интенсивной активностью дальней авиации» ВКС России. «Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации России», — говорится в сообщении. К 7:00 по московскому времени операция была завершена, и западные самолеты вернулись в пункты дислокации.

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      Виктория Кондратьева
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