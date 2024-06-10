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15:32, 10 июня 2024Экономика

Российским инвесторам предложили юаневые облигации

В России на рынок юаневых облигаций вышла первая лизинговая компания

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) собрала книгу заявок на двухлетние облигации на 200 миллионов юаней. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз компании. Таким образом ГТЛК стала первой лизинговой компанией, которая вышла на российский рынок юаневых облигаций.

Сообщается, что привлеченные от продажи облигаций инвестируют в проекты международного бизнеса в дружественных России государствах. Кроме того, предполагается, что компания потратит полученные юани на покупку в Китае машин, оборудования и специальной техники.

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Комментируя такое развитие событий, директор по связям с инвесторами «Интерлизинга» Николай Алексеев сказал, что в сложившейся ситуации заимствования в валюте целесообразны для компаний-экспортеров с прогнозируемой экспортной валютной выручкой. В то же время для лизинговых компаний, которые сотрудничают с экспортерами или реализуют проекты в дружественных странах, привлечение капитала в иностранной валюте может оказаться эффективным, нежели в рублях.

Уточняется, что в общей структуре облигационных займов ГТЛК объем выпуска в юанях составит весьма скромную долю — меньше 1 процента. Ставка купона — 8,25 процента. По данным Rusbonds, доходность размещенных в России юаневых облигаций составляет 6-8 процентов годовых.

Эксперты полагают, что рыночных инвесторов могут заинтересовать юаневые ценные бумаги лизинговых компаний.

Ранее выяснилось, что из валют дружественных государств именно юань вызывает наибольший интерес населения. Набирают популярность рублевые сбережения, но в то же время ослабевает внимание к доллару и евро.

Кроме того, с начала 2024 года юань оказался единственной иностранной валютой на счетах ФНБ (в мае — 227,616 миллиарда). В рублях в мае разместили 1,252 миллиарда, а объем золота за это время снизился на 4,6 тонны.

В свою очередь, ЦБ РФ признался в конце мая 2024 года, что российским кредитным организациям порой уже не хватает юаней для выдачи займов, так как привлечение этой валюты с конца прошлого года отстает от запросов заемщиков.

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      Кирилл Луцюк
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