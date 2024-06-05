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10:40, 5 июня 2024Экономика

Россияне решили копить в рублях

Сбер: почти 80 процентов россиян хотели бы хранить деньги в рублях

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России продолжает снижаться интерес к доллару и евро, в то время как популярность рублевых сбережений растет. Такие результаты, как сообщили «Известия», показал опрос, проведенный Сбером в преддверии XXVII Петербургского международного экономического форума. Как оказалось, в 2024 году число россиян, решивших копить в рублях, выросло до 77 процентов, в то время как год назад этот показатель достиг 61,4 процента.

В то же время падает привлекательность доллара и евро. Если в 2023 году их были готовы использовать 17 и 3,3 процента россиян соответственно, то к настоящему моменту соотношение изменилось до 13,3 и 2,2 процента. Из валют дружественных государств самый большой интерес вызывает юань.

Комментируя такую динамику, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский заявил, что интерес к рублевым активам объясняется в первую очередь 16-процентной ключевой ставкой. Биржевые фонды продемонстрировали взрывной рост. За год в такие рублевые инструменты россияне вложили более 250 миллиардов рублей.

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Вестеровский убежден, что высокая ключевая ставка побуждает граждан к тому, чтобы меньше тратить и больше сберегать. Это снижает инфляцию. Однако он уверен, что накопления должны направляться в ценные бумаги, паевые фонды, страхование жизни, пенсионные программы. Это не только ослабит инфляцию, но и обеспечит экономику длинными деньгами, необходимыми для ее развития.

Между тем опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что в России до 21 процента увеличилось число тех, кто намерен активнее тратить, и до 39 процентов упало количество людей, которые считают нужным больше экономить. Оказалось также, что чаще всего россияне копят для того, чтобы создать подушку безопасности, путешествовать и отдыхать, приобретать недвижимость.

В начале апреля 2024 года Банк России обнаружил, что в стране одновременно растут и сбережения, и потребление. Эта тенденция наметилась в условиях высоких темпов роста доходов граждан. Однако регулятор уверен, что для более выраженного замедления инфляции должен наблюдаться перевес в пользу сбережений населения.

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