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10:21, 10 июня 2024Силовые структуры

Российский преподаватель с мачете разгонял посиделки во дворе и попал на видео

В Челябинске преподаватель техникума с мачете разгонял посиделки во дворе

В Челябинске преподаватель английского языка в техникуме решил разогнать шумные посиделки соседей во дворе с помощью мачете. Видео с ним публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден седой мужчина с мачете. Он размахивает им, женщина кричит ему: «Пожалуйста, не надо!» — а люди разбегаются.

Жители вызвали полицию. Прибывшие силовики забрали преподавателя в отделение. Там в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, за которое предусмотрено максимальное наказание до 15 суток.

5 июня сообщалось, что в петербургском Колпино задержали 69-летнего пенсионера, который избил и изнасиловал 55-летнюю бывшую супругу.

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      Любовь Ширижик
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