Российский преподаватель с мачете разгонял посиделки во дворе и попал на видео

В Челябинске преподаватель техникума с мачете разгонял посиделки во дворе

В Челябинске преподаватель английского языка в техникуме решил разогнать шумные посиделки соседей во дворе с помощью мачете. Видео с ним публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден седой мужчина с мачете. Он размахивает им, женщина кричит ему: «Пожалуйста, не надо!» — а люди разбегаются.

Жители вызвали полицию. Прибывшие силовики забрали преподавателя в отделение. Там в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, за которое предусмотрено максимальное наказание до 15 суток.

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