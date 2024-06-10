Российский военный спас охваченную огнем технику после прилета дрона

Боец ВС РФ спас охваченную огнем технику после удара БПЛА, продолжив езду на ней

Механик-водитель 25-й бригады 6-й армии Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Гриша спас охваченную огнем технику после прилета дрона. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Оперативный простор».

На кадрах видно, как загоревшаяся после удара беспилотника-камикадзе техника на полном ходу едет по грунтовой дороге. Отмечается, что в итоге бойцу удалось увести машину в безопасное место. «Гриша и техника целы!» — говорится в сообщении.

Ранее в сети распространилось видео дуэли российского бронетранспортера БТР-82А с десантом и боевой машины пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины, которые ехали навстречу друг другу, параллельно ведя огонь.