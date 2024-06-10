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19:38, 10 июня 2024Наука и техника

Продажи смартфонов в Европе выросли впервые за годы

Европейский рынок смартфонов вырос на 2 % впервые за три года

Фото: Leon Neal / Getty Images

Аналитики Canalys зафиксировали восстановление европейского рынка смартфонов. Об этом сообщается в отчете на сайте организации.

Специалисты выяснили, что за первый квартал 2024 года в Европе было поставлено 33,1 миллиона смартфонов. Рост в годовом исчислении составил 2 процента. Это первый случай роста продаж на рынке Европы за последние 12 кварталов (три года).

Также в первом квартале 2024-го доля премиальных смартфонов впервые превысила 32 процента. В Canalys считают премиум-устройствами те, на которые выставлена цена выше 800 долларов, или около 71 тысячи рублей.

Лидером рынка оказалась южнокорейская корпорация Smasung, которая получила долю 37 процентов. По словам экспертов, это связано с устойчивым спросом на флагманскую серию Galaxy S24. В топ-3 также попали американская Apple и китайская Xiaomi — их доли составили 22 и 16 процентов соответственно.

Самым продаваемым смартфонов за первый квартал в Европе стал iPhone 15 Pro Max — Apple удалось продать 2,6 миллиона флагманов. В топ-5 также вошли iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy A15, iPhone 15. В первом квартале 2023 года самыми продаваемым устройствами были iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy A54 5G и Samsung Galaxy A53 5G.

Ранее в Canalys рассказали, что корпорация Apple сохранила лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов премиум-класса. В топ-3 также вошли Samsung и Huawei.

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      Андрей Ставицкий
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