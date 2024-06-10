Сноуден: провоенные политики были сурово наказаны избирателями на выборах в ЕС

Европейские политики, выступающие за продолжение конфликта на Украине, получили плохие результаты на выборах в Европарламент и, тем самым, были сурово наказаны собственными избирателями за провоенную позицию. Об этом в социальной сети X заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

«Политики, выступающие за войну, только что были сурово наказаны на выборах в ЕС. Не очень хороший знак для [действующего президента США Джо] Байдена. Возможно, пришло время дать миру [между Россией и Украиной] шанс», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правящая партия Венгрии «Фидес» победила на выборах в Европейском парламенте и набирает 11 мест из 21. Политик отметил укрепление направленной на мир позиции венгерского правительства. По его словам, граждане страны ясно дали понять, что стремятся к миру, а не к войне.

В свою очередь, «Альтернатива для Германии» (АдГ), еще одна европейская партия, выступающая за прекращение военной поддержки Киеву и мирный диалог, набрала на выборах в Европарламент в ФРГ 15,6 процента голосов, показав лучший результат в истории партии.