Сотрудникам морга предлагали миллион за голые фото Жанны Фриске

Отец Фриске сообщил, что сотрудникам морга предлагали миллион за ее голые фото

Сотрудникам морга предлагали миллион рублей за обнаженные снимки российской певицы Жанны Фриске. Об этом рассказал отец исполнительницы Владимир в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, его слова приводит Ura.ru.

Он поделился, что изначально злоумышленники хотели приобрести обнаженные фотографии дочери за 500 тысяч, но затем сумма выросла до миллиона. «Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой (...) но они молодцы, отказались», — рассказал Владимир. Он отметил, что среди сотрудников морга был человек, который учился с его младшей дочерью.