Назван средний чек трат на выпускной в 2024 году

«Авито»: средний чек на выпускной в 2024 году составит от 12 до 15 тысяч рублей

Средний чек на выпускной в 2024 году в российских школах составит от 12 до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании «Авито». Аналитики подсчитали, что сумма трат на подготовку мальчика и девочки будет отличаться.

Существенную часть придется потратить на наряды

Традиционно для выпускного большинство девушек выбирают вечерние платья в пол. В этом мае школьницы покупали их на 87 процентов чаще, чем в прошлом году, а средняя цена наряда составила 4 260 рублей. Еще один тренд — брючный костюм вместо платья. В мае их продажи выросли на 88 процентов, а средняя стоимость составила 2 260 рублей. Также некоторые предпочитают обращаться к профессиональным швеям. Спрос на их услуги в мае вырос почти на четверть, а средняя стоимость наряда индивидуального пошива достигла 5 тысяч рублей.

Традиционно самой популярной моделью обуви для выпускного вечера остаются «лодочки», минималистичные босоножки, а также модные в этом сезоне «Мэри Джейн» на массивной платформе. Продажи женских туфель в мае выросли в 2,1 раза, а средняя цена составила 2 070 рублей. Также дополнительно девушки приобретают украшения и аксессуары, которые обходятся примерно в 430 рублей. Дополнительно выпускницы прибегают к услугам бьюти-мастеров. Средняя цена за вечерний макияж составила 2 500 рублей, а прическа на средние и длинные волосы обойдется в 2 тысячи рублей.

Костюмы для мальчиков в этом году подешевели на 8 процентов, и теперь средняя стоимость наряда составляет 3 400 рублей. В мае их продажи увеличились на 80 процентов по сравнению с прошлым годом. В последние годы одиннадцатиклассники предпочитают менее официальные образы — комбинацию брюк с пиджаком в стиле casual, которые можно дополнить яркими носками. По отдельности покупки обойдутся в 6,4 тысячи рублей. Стоимость рубашки составит 1,7 тысячи рублей.

Главные аксессуары мужского образа — галстук и бабочка — стоят в среднем тысячу рублей. Из обуви старшеклассники выбирают классические туфли, которые в среднем стоят 2 720 рублей. Некоторые предпочитают кроссовки или кеды, за которые придется отдать примерно 4 000 рублей.

Итого в 2024 году наряд для выпускницы на платформе обойдется в среднем в 6,7 тысячи рублей, а для выпускника — в 8,8 тысячи рублей. А за профессиональные прическу и макияж девушкам по желанию нужно добавить около 4 500 рублей

Стоимость организационных услуг зависит от количества учеников в классе

Организационная часть в 2023 году обойдется около 100 000 рублей в зависимости от места проведения выпускного — 4 тысячи рублей на человека

В мае спрос на организаторов выпускных вечеров по всей стране вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Предложений от специалистов за этот же период стало больше в 1,5 раза. В среднем по стране организаторы за один праздничный вечер берут от 5 тысяч рублей. Также стоит заложить бюджет на ведущего и диджея — около 17 500 рублей.

Популярными местами для проведения праздника в этом году стали лофты и банкетные залы — по сравнению с маем прошлого года спрос на их аренду вырос на 261 процент, а также на теплоходы (плюс 205 процентов) и рестораны (плюс 130 процентов). В среднем по стране аренда лофта обойдется примерно в 1 500 рублей в час, ресторана — от 3 000 рублей, а отпраздновать выпускной на теплоходе можно за 4 000 рублей в час. Что касается кейтеринга, средняя цена банкета на человека составила 1,5 тысячи рублей.

В топ востребованных услуг по стране также вошли помощь профессиональных фотографов и видеографов (плюс 51 процент). Стоимость услуг за один вечер может варьироваться от 10 до 15 тысяч рублей. Также на 67 процентов вырос спрос на услуги по организации транспорта для выпускников. Заказ автобуса может стоить в среднем по стране около 1 500 рублей в час, что выгоднее чем, например, заказ нескольких такси.

Все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, составят 15 200 рублей для девушек и 12 800 рублей для юношей, если в классе 25 учеников

Ранее в Госдуме высказались об идее разовой выплаты семьям выпускников.