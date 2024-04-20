В Госдуме высказались об идее разовой выплаты семьям выпускников
Власти не считают необходимым вводить разовую выплату семьям учеников 9 и 11 классов для помощи с подготовкой к выпускному, утверждает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о такой идее.
«Нет, таких инициатив не было. На мой взгляд, сегодня с избыточным пиететом родители подходят к подготовке к выпускному. Ведь выпускной у нас сегодня сродни свадьбе, какому-то ритуалу, на который обязательно нужно взять кредит, купить какое-то супердорогое платье. Оплачивая ресторан, взрослые люди не понимают того, что, конечно, необходимо подарить ребенку первый выпускной, первое ощущение себя взрослым. Но, наверное, всего должно быть в меру, и семьи должны рассчитывать свой доход, в том числе, чтобы не вырастить из почти взрослого человека потребителя», — отметила депутат.
На мой взгляд, конечно, нужно помогать семьям, нужно помогать с тем, чтобы семья имела хороший уровень дохода. Именно поэтому у нас единое пособие выплачивается семьям с детьми до 17 лет. (...) На мой взгляд, нужно просто уделять больше внимания не каким-то конкретным датам, а общему доходу семьи
Как сообщал РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob, семьи российских школьников стали тратить рекордные суммы на репетиторов. Их оплачивают трое из десяти родителей учеников 7-8 классов и каждый второй родитель 9-11 классов.