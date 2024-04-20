В Госдуме высказались об идее разовой выплаты семьям выпускников

Депутат Бессараб выступила против идеи разовой выплаты семьям выпускников

Власти не считают необходимым вводить разовую выплату семьям учеников 9 и 11 классов для помощи с подготовкой к выпускному, утверждает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о такой идее.

«Нет, таких инициатив не было. На мой взгляд, сегодня с избыточным пиететом родители подходят к подготовке к выпускному. Ведь выпускной у нас сегодня сродни свадьбе, какому-то ритуалу, на который обязательно нужно взять кредит, купить какое-то супердорогое платье. Оплачивая ресторан, взрослые люди не понимают того, что, конечно, необходимо подарить ребенку первый выпускной, первое ощущение себя взрослым. Но, наверное, всего должно быть в меру, и семьи должны рассчитывать свой доход, в том числе, чтобы не вырастить из почти взрослого человека потребителя», — отметила депутат.

На мой взгляд, конечно, нужно помогать семьям, нужно помогать с тем, чтобы семья имела хороший уровень дохода. Именно поэтому у нас единое пособие выплачивается семьям с детьми до 17 лет. (...) На мой взгляд, нужно просто уделять больше внимания не каким-то конкретным датам, а общему доходу семьи Светлана Бессараб депутат Госдумы

Как сообщал РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob, семьи российских школьников стали тратить рекордные суммы на репетиторов. Их оплачивают трое из десяти родителей учеников 7-8 классов и каждый второй родитель 9-11 классов.