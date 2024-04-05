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07:23, 5 апреля 2024Россия

Росссийские родители рассказали о рекордных тратах на репетиторов для школьников

SuperJob: родители тратят по 5000 рублей в неделю на репетиторов для ЕГЭ

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

В России родители детей рассказали о рекордных тратах на репетиторов. Их оплачивают трое из десяти родителей учеников 7-8 классов и каждый второй родитель 9-11 классов, следует из данных опроса SuperJob. Об этом пишет РБК.

По его информации, для подготовки учеников средних классов родители тратят в неделю 3,5 тысячи рублей, для старшеклассников — 5 тысяч рублей. В первом случае ученикам, как правило, нанимают учителей по английскому языку, алгебре и геометрии, а также русскому языку, физики и химии. Во втором случае — для старшеклассников — родители оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам для ЕГЭ (математики и русскому). Помимо этого, остаются востребованными английский язык, физика и химия.

Среди родителей также есть те, кто тратит в неделю более 10 тысяч рублей в неделю. Таких людей 11 процентов среди родителей 11-классников, 9 процентов среди 9-классников и 7 процентов среди учеников 7-8 классов.

В 2021 году сумма значительно отличалась от нынешней. Для средних классов на репетиторов уходило 2,8 тысячи рублей в неделю, на девятиклассников — 3 тысячи рублей, на старшеклассников — 3,5 тысячи рублей. Опрос проводился среди трех тысяч родителей учеников 7-11 классов с 28 февраля по 3 апреля на территории России.

Ранее сообщалось, что родители школьников в России в целях экономии стали отказываться от услуг репетиторов для своих детей. 44 процента родителей решили полностью отказаться от услуг репетиторов в пользу онлайн-сервисов. 11 процентов совмещают индивидуальные занятия с репетиторами и онлайн-сервисы.

5 апреля Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ. В документе предусмотрена «возможность выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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