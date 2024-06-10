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16:46, 10 июня 2024Ценности

Стилист Рогов назвал модную вещь на лето 2024 года

Стилист Александр Рогов назвал мерч-футболку модной вещью на лето 2024 года

Фото: Valentina Frugiuele / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram, который насчитывает 164 тысячи подписчиков.

Эксперт заявил, что в текущем сезоне популярными стали мерч-футболки разных расцветок. Свои слова он проиллюстрировал снимками звезд и инфлюэнсеров, которые надели упомянутые изделия, сочетая их с джинсами, брюками и шортами.

«Модная Заметка. Если у вас нет мерч-футболки, то это срочно надо исправлять! Носите с чем угодно — с классическими вещами, романтичными или гранжевыми!» — посоветовал Рогов.

Ранее россиянам перечислили вечно модные вещи. Руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова заявила, что в 1990-х модники обращались к брюкам-бананам, оверсайз-пиджакам, юбкам-карандаш и контрастным блейзерам.

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      Екатерина Ештокина
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