Уходящая из России немецкая Knauf решила сохранить возможность вернуться

Немецкая Knauf передаст бизнес в РФ менеджменту с возможностью обратного выкупа

Немецкая Knauf — один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — решила уйти из РФ, сохранив возможность вернуться на отечественный рынок. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, его слова приводит РИА Новости.

Компания решила передать свои активы в стране местному менеджменту с опционом, который позволит выкупить бизнес обратно в течение двух лет, заявил он. Евтухов также добавил, что Knauf выплатит в российский бюджет причитающуюся сумму по сделке — 15 процентов от суммы оценки.

О намерении покинуть российский рынок «после более чем 30 лет работы» Knauf рассказала в апреле. В компании объяснили, что решение было принято «в свете текущих событий» и направлено на сохранение более чем четырех тысяч рабочих мест сотрудников.

Решение было принято после того, как в СМИ появилась информация, что Knauf поставляла материалы для проведения восстановительных работ в Мариуполе. С претензиями по этому поводу к ряду компаний из ФРГ обратились в ЕС польские евродепутаты Косма Злотовский и Анна Фотыга.

