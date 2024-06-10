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13:59, 10 июня 2024Россия

Украина попыталась атаковать российский регион

Минобороны России: ВСУ попытались атаковать территорию России дроном-камикадзе

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию России дроном-камикадзе. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, дрон относился к самолетному типу и должен был атаковать один из российских регионов.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — сообщили в МО и уточнили, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.

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Ранее сообщалось, что Украинский беспилотный летательный аппарат сбит в небе над Курской областью и был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

В начале мая Россия начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.

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      Марк Леонов
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