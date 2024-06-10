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02:01, 10 июня 2024Забота о себе

Уролог перечислил неочевидные причины боли в мошонке

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Боль в яичке может возникать из-за множества причин, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Неочевидные причины боли в мошонке доктор перечислил в своем Telegram-канале.

«Часто боль в яичке отмечается после операций — пересечение семявыносящих протоков, после операций по поводу паховых грыж. В этих ситуациях проводится либо микрохирургическая денервация ячика, либо восстановление протока, либо удаление придатка яичка», — написал врач.

Кроме того, этот симптом может возникать при варикоцеле, то есть расширении вен семенного канатика. По словам Лубенникова, в этом случае обычно проводят операцию.

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Доктор добавил, что боль в яичке также может возникать из-за повреждения нервов или протрузии межпозвоночных дисков. Кроме того, иногда она возникает и без видимой причины. В этом случае врачи говорят о синдроме хронической скротальной боли. «Пожалуй, эта самая сложная ситуации и лечение проводится командой врачей: уролог, невролог, альголог, психотерапевт», — заключил врач.

Ранее Лубенников предупредил о последствиях неправильного занятия сексом. По его словам, секс без достаточного количества женской смазки может спровоцировать вагинит или обострение цистита.

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      Вера Владзиевская
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