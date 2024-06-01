Врач предупредил о последствиях неправильного занятия сексом

Заниматься проникающим сексом можно только после увлажнения или генитальной реакции женщины, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В своем Telegram-канале эксперт предупредил, что при неправильном подходе могут возникнуть плачевные последствия для здоровья обоих партнеров.

По словам уролога, секс без достаточного количества женской смазки как минимум некомфортен. В то же время, если начинать фрикции раньше времени, что у женщины может развиться вагинит, обострение цистита, диспареуния.

У мужчин также могут возникнуть проблемы с интимным здоровьем, например, может развиться баланопостит — воспаление головки полового члена и крайней плоти, объяснил врач.

Кроме этого, повышается риск инфицирования заболеваниями, передающимися половым путем

Александр Лубенников уролог, доктор медицинских наук

Также уролог обратил внимание, что отсутствие нормальной генитальной реакции у женщины — это серьезный симптом физиологических (например, гормональных заболеваний), либо психологических проблем.

Ранее Александр Лубенников перечислил главных врагов эрекции мужчин старше 50 лет. Среди них он назвал лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания.