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19:57, 1 июня 2024Забота о себе

Врач предупредил о последствиях неправильного занятия сексом

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Заниматься проникающим сексом можно только после увлажнения или генитальной реакции женщины, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В своем Telegram-канале эксперт предупредил, что при неправильном подходе могут возникнуть плачевные последствия для здоровья обоих партнеров.

По словам уролога, секс без достаточного количества женской смазки как минимум некомфортен. В то же время, если начинать фрикции раньше времени, что у женщины может развиться вагинит, обострение цистита, диспареуния.

У мужчин также могут возникнуть проблемы с интимным здоровьем, например, может развиться баланопостит — воспаление головки полового члена и крайней плоти, объяснил врач.

Кроме этого, повышается риск инфицирования заболеваниями, передающимися половым путем

Александр Лубенниковуролог, доктор медицинских наук

Также уролог обратил внимание, что отсутствие нормальной генитальной реакции у женщины — это серьезный симптом физиологических (например, гормональных заболеваний), либо психологических проблем.

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      Алиса Дмитриева
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