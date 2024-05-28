Мужчинам старше 50 лет указали на главных врагов хорошей эрекции

Лишний вес, нарушение гормонального баланса и болезни сердечно-сосудистой системы являются главными врагами эрекции у мужчин старше 50 лет, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. На основные причины проблем с потенцией врач указал в своем Telegram-канале.

Лубенников рекомендовал мужчинам зрелого возраста придерживаться сбалансированной диеты и следить за весом. Также необходимо держать под контролем уровень тестостерона, чтобы своевременно компенсировать дефицит в случае его возникновения. Также врач призвал пожилых мужчин следить за артериальным давлением. Все эти меры, по его словам, помогут сохранить эрекцию даже в преклонные годы.

Проблемы с ментальным здоровьем тоже вредят сексуальной жизни, продолжил Лубенников. Для здоровых интимных отношений важны близкие и доверительные отношения с партнершей, так как у людей старше 50 лет они выходят на первый план. «Наконец, на качестве эрекции сказывается и удовлетворенность мужчины жизнью. Достичь ее помогут общение с друзьями, хобби, интересные поездки в новые места. Важен здоровый баланс между работой и отдыхом», — подвел итог уролог.

Ранее Александр Лубенников предупредил о неочевидной опасности для потенции. По его словам, интимную жизнь мужчин может испортить сидячий образ жизни.