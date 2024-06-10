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09:01, 10 июня 2024Мир

Ушедшие в отставку из-за Байдена чиновники ополчились против него

CNN: ушедшие в отставку из-за политики Байдена чиновники ополчились против него

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американские чиновники, ушедшие в отставку из-за политики президента США Джо Байдена в отношении палестино-израильского конфликта, ополчились против него. Об этом сообщает CNN.

Шесть человек — Джош Пол, Харрисон Манн, Тарик Хабаш, Аннель Шелин, Хала Рхаррит, Лили Гринберг Колл, Алекс Смит и Стейси Гилберт — подали в отставку и публично заявили о несогласии с политикой администрации американского лидера. Еще больше чиновников ушло «по-тихому», подчеркивает телеканал.

Многие чиновники, которые публично критикуют Байдена, заявили, что у них есть коллеги, которые все еще работают в правительстве, но согласны с их решением уйти. Критики президента США объединяются, чтобы, с одной стороны, влиять на принятие решений через своих бывших коллег, а с другой — давить на американскую администрацию.

«Когда у вас есть множество профессионалов своего дела и сотрудников, назначенных президентом, ... которые подали в отставку из-за его политики, это показатель того, что что-то идет не так», — сказал Харрисон Манн, экс-сотрудник разведки Пентагона, уволившийся в знак протеста.

Во время мероприятия президента США Байдена, посвященного сбору средств для предвыборной кампании, состоялась акция протеста, организованная людьми, выступающими против действующего главы государства. Протестующие демонстрировали флаги Палестины и плакаты, призывающие руководство США прекратить помощь Израилю, ведущему боевые действия в Газе.

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      Лина Пивоварова
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