В Британии предупредили Зеленского о последствиях падения Часова Яра

Меркурис: после падения Часова Яра Россия сможет дойти до Днепра

Россия сможет дойти до Днепра после освобождения Часова Яра. Таким образом британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале предупредил президента Украины Владимира Зеленского о последствиях падения населенного пункта.

«Это была бы очень плохая новость. Если вы посмотрите на карту, (...) то увидите, что с потерей Часова Яра и Константиновки, это даст Российской армии возможности продвинуться до реки Днепр даже без необходимости брать под контроль Краматорск», — подчеркнул он.

По словам эксперта, падение Часова Яра откроет Российской армии дорогу к Константиновке. «Часов Яр расположен на возвышенности, с которой открывается вид на Константиновку. Ее, вероятно, невозможно защитить без Часова Яра», — уточнил он.

Ранее Меркурис заявил, что российские военные преуспели в боях за Часов Яр. Он отметил, что России удалось прорвать оборону противника в центральной и восточной части этого населенного пункта.