В ДНР рассказали о преобладании на Украине наемников из США и Польши

Пушилин: в боях на стороне ВСУ активно участвуют граждане США, Грузии и Польши

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о преобладании наемников из США, Польши, Канады и Грузии, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается наемников из ряда иностранных стран, то они присутствуют, и их присутствие мы фиксируем не только сейчас, но фиксировали и ранее. И есть страны, где наибольшая такая активность», — объяснил он. Пушилин добавил, что Следственному комитету России известно примерное число иностранцев, сражающихся на Украине.

Тем временем российские войска поразили пункты дислокации иностранных наемников. Помимо этого, под ударом оказались операторы украинских беспилотников.

Ранее глава ДНР заявил, что российские войска взяли под контроль 60 процентов территории республики. Он добавил, что некоторые крупные города региона все еще контролируются украинскими силами.