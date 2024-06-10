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19:42, 10 июня 2024Экономика

В европейской стране из-за санкций против России подорожает древесина

T&T: цены на древесину в Финляндии ежегодно растут на 10 процентов

Фото: Bob Strong / Reuters

В Финляндии древесина продолжит ежегодно дорожать в среднем на 10 процентов. Об этом со ссылкой на прогноз Института природных ресурсов европейской страны пишет местное издание Tekniikka&Talous.

В экономическом бюллетене по лесному сектору организации говорится, что в текущем году цены на балансовую древесину вырастут на 11-14 процентов по сравнению с 2023 годом. В то же время стоимость лесоматериалов из березы увеличится на 13 процентов, а заготовки хвойных пород — на три процента.

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Издание отмечает, что рост цен на эту категорию продукции продолжится на фоне роста спроса в лесной промышленности и увеличении потребностей в энергетической древесине. Еще одним фактором, негативно влияющим на стоимость материалов, названы антироссийские санкции и закрытие европейского рынка для поставок лесоматериалов из России и Белоруссии в 2022 году.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года доходы российских экспортеров от продажи древесины в дружественные страны выросли на треть в сравнении с показателем досанкционного 2021-го и достигли уровня в четыре миллиарда долларов в денежном выражении. Главным покупателем российской древесины с большим отрывом от конкурентов стал Китай — эта азиатская страна закупила у РФ продукции на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов.

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