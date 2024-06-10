Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 10 июня 2024Мир

В Германии призвали распустить бундестаг

Премьер Баварии Зедер призвал распустить парламент в Германии по примеру Франции
Маркус Зедер

Маркус Зедер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал распустить федеральное собрание (бундестаг) и провести в Германии досрочные парламентские выборы по примеру Франции после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент. Его слова приводит NTV.

«Этому правительству, по сути, пришел конец. И теперь оно должно быть похожим на французское: там были призывы к новым выборам, и [президент Франции Эммануэль] Макрон объявил новые выборы», — сказал он.

9 июня Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент набрала лишь 13,9 процента, что стало худшим результатом в истории.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Компанию мужа Блиновской отказались признавать банкротом

      54-летняя Дженнифер Лопес прошлась по улице в прозрачном платье

      Сноуден описал итоги провоенных политиков ЕС на выборах фразой «сурово наказаны»

      В Германии призвали распустить бундестаг

      В России крупный пожар в производственном цеху сняли на видео

      Российский бизнес продолжил вести расчеты в долларах и евро

      Десятки украинцев пересекли границу с Венгрией на военном грузовике

      В США рассказали о трудностях стран G7 c принятием решения по активам России

      Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше