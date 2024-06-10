В Германии сравнили дальнейшее снижение европейских ставок со спуском с хребта

Глава Бундесбанка призвал не спешить с дальнейшим снижением ставок ЕЦБ

Европейскому Центробанку (ЕЦБ) следует проявлять осторожность после недавнего снижения процентных ставок, ставшего первым таким шагом за пять лет. Об этом заявил глава Бундесбанка (ЦБ Германии), член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель, мнение которого приводит MarketWatch.

«Я не вижу нас на горной вершине, с которой мы неизбежно спустимся», — сказал он, сравнив нынешнее положение дел в этом вопросе с нахождением на горном хребте, «где правильную точку для дальнейшего спуска еще предстоит найти». Нагель также указал, что в отношении будущей экономической и ценовой динамики все еще сохраняется значительная неопределенность, и решения регулятора по ставкам будут зависеть от статистических данных.

Базовая ставка ЕЦБ, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии были снижены на прошлой неделе впервые с 2019 года, упав до 4,25, 4,5 и 3,75 процента соответственно. До этого регулятор удерживал их на рекордных уровнях с сентября 2023-го в рамках борьбы с инфляцией, целью которой является приведение уровня роста цен к среднесрочной цели в два процента.

По словам экономиста Дэвида Пауэлла, «ястребы» в ЕЦБ стремятся не допустить нового снижения ставок уже в июле. Отталкиваясь от высказываний главы Центробанка Кристин Лагард о том, что дальнейшие шаги в этом направлении не гарантированы и решения будут приниматься с учетом поступления новой информации, эксперт отметил, что, вероятно, она склоняется к тому, чтобы воздержаться от шагов по ставке до появления данных о прибыли и зарплатах, которые будут опубликованы в сентябре.