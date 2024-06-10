В Киеве раскрыли судьбу прорвавшихся на грузовике в Венгрию украинцев

ГПСУ: прорвавшихся в Венгрию на военном грузовике украинцев задержали

В Венгрии задержали более 30 украинцев, прорвавшихся через границу на военном грузовике. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко «Украинской правде».

«В настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны», — заявил Демченко.

Представитель ГПСУ уточнил, что уехать в Венгрию на военном грузовике решились 32 уклониста. Все они, а также еще несколько человек, возможно причастных к организации побега, были задержаны. Демченко добавил, что Будапешт еще не передал Киеву украинских граждан.

Об инциденте на границе с Венгрией ранее сообщал украинский журналист Виталий Глагола. По его словам, данная ситуация произошла 9 июня в районе контрольно-следовой полосы на участке «Косино» и «Большая Быйгань», где сотрудники ГПСУ обнаружили следы грузовика.