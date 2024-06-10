В Кремле не стали жалеть о приглашении СМИ из недружественных стран на ПМЭФ

Песков: в Кремле не жалеют о приглашении СМИ из недружественных стран на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не жалеют из-за приглашения журналистов из недружественных стран на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

Журналисты спросили у Пескова о том, как в Кремле отнеслись к приглашению СМИ из недружественных стран на ПМЭФ. «В Кремле нет ни сожалений, ни разочарований», — заключил он.

Также Песков не стал соглашаться с мнением о том, что журналистов из западных медиа не стоило приглашать на встречу с президентом России Владимиром Путиным, так как они могли исказить содержание встречи.

Ранее представитель Кремля заявил, что представители зарубежных СМИ сразу согласились на встречу с Владимиром Путиным на ПМЭФ. По его словам, для них это был шанс получить информацию из первых рук.

5 июня Путин встретился с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ. Во встрече приняли участие представители СМИ из США, Франции, Германии, Японии и других стран.