Песков заявил о написанных «под диктовку в парткоме» статьях в западных СМИ

Песков: Запад цензурирует свои СМИ, входя в предвоенный экстаз

Даже самые крупные международные агентства находятся под давлением той страны, где находится их штаб-квартира, и их редакционная политика не является свободной в полном смысле этого слова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков призвал обратить внимание на то, какие статьи, «написанные под диктовку», выходят в самых уважаемых изданиях США, Великобритании и других стран. «Видно, что это написано в парткоме, что называется», — посчитал пресс-секретарь.

Он также посчитал, что Запад сам заводит себя в состояние войны с Россией, и, «входя в этот предвоенный экстаз», они переводят СМИ в подцензурное состояние.

Отвечая на вопрос о прошедшей встрече Владимира Путина с представителями зарубежных СМИ, Песков отметил, что они сразу откликнулись на предложение. «Они заинтересованы во встрече с Путиным. Для любого большого СМИ это серьезный шанс получить информацию из первых рук», — добавил представитель Кремля.

Путин 5 июня провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В разговоре приняли участие журналисты из США, Германии, Испании, Франции, Китая, Японии и ряда других стран.