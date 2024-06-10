В парламенте Армении согласились рассмотреть отставку правительства

В парламенте Армении рассмотрят проект послания об отставке правительства

17 июня Национальное собрание (парламент) Армении проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит отставку правительства. С соответствующим распоряжением выступил председатель парламента Ален Симонян, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Отмечается, что по инициативе депутатов парламентарии рассмотрят проект послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабмина.

Ранее Симонян заявлял, что совет Национального собрания, большинство в котором составляют представители правящей партии «Гражданский договор», откажет парламентской оппозиции в проведении внеочередного заседания по отставке правительства.