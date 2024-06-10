В России обвинили Запад в атаке по системе предупреждения о ракетном нападении

Военный эксперт Сивков: военные стран Запада готовили атаку на «Воронеж-ДМ»

Военнослужащие западных стран участвовали в подготовке атаки по станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-ДМ». Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, военный эксперт Константин Сивков YouTube-каналу «Delib — электронные книги».

Об ударе украинских войск по СПРН в Краснодарском крае стало известно в конце мая.

Сивков отметил, что атаковавший «Воронеж-ДМ» беспилотник успешно пересек зону действия средств противовоздушной обороны. «Это означает только одно — что он управлялся британо-португальскими военными», — заявил специалист.

Эксперт пояснил, что перед атакой для беспилотника необходимо подготовить полетное задание. «Фактически этот удар (…) надо воспринимать как удар британских вооруженных сил по нашей системе противоракетного наблюдения», — подчеркнул Сивков. В качестве возможного ответа Москвы он назвал ответный удар по одному из британских военных объектов.

Ранее атаку на СПРН «Воронеж-ДМ» прокомментировали в МИД России. Любые подобные «поползновения» в будущем будут пресекаться действиями российских военнослужащих, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.