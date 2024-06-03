«Эти поползновения будут пресекаться». Россия ответит на атаки ВСУ по системам предупреждения о ракетном нападении

Рябков: попытки ВСУ атаковать системы предупреждения в РФ будут пресекаться

Любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будут пресекаться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что ответ на подобные действия может быть асимметричным. Рябков также утверждает, что Киев систематически получает поощрение от США на подобные провокационные акции.

Власти впервые признали атаки на критически важную инфраструктуру

25 мая об ударе ВСУ по объекту СПРН в Краснодарском крае сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Во время атаки, по его данным, были повреждены антенны радиолокационной станции «Воронеж-ДМ».

Рогозин посчитал, что удар по объекту ядерного предупреждения на Кубани мог быть нанесен «по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну». При этом он выразил уверенность, что о плане этого удара были в курсе в США, и добавил, что «Вашингтону придется отвечать по полной за случившееся».

«Это не первый случай, когда режим в Киеве пытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться», — заявил Рябков.

Сергей Рябков Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Своим заявлением Рябков впервые признал атаки на инфраструктуру, критически важную для национальной безопасности. Технические средства СПРН отслеживают пуски баллистических ракет на сверхдальних расстояниях и являются элементом российских сил ядерного сдерживания.

Военный эксперт объяснил значимость атакованной системы

Украина могла атаковать объект российской системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани американскими снарядами ATACMS, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Этот объект находится на достаточном удалении от линии фронта, подчеркнул он.

Это значимый большой объект. Это объект, который предназначен для того, чтобы контролировать воздушное пространство и информировать о ракетно-ядерном ударе Олег Глазунов военный эксперт

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глазунов отметил, что подобные удары показывают, что военная разведка Украины «работает очень здорово». По мнению специалиста, такая осведомленность Киева говорит о том, что он снова может ударить по важным стратегическим объектам России. «Она (разведка Украины — прим. «Ленты.ру») знает все важные объекты нашего противоракетного щита, противовоздушной обороны, поэтому нужно быть внимательными», — сказал он.

Осенью 2022 года Минобороны РФ заявляло, что в России создадут новые радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении. В феврале того же года начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков рассказал, что основу СПРН составят РЛС нового поколения «Воронеж-ДМ».