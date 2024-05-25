Военный эксперт объяснил значимость атакованной системы ракетного предупреждения

Военный эксперт Глазунов: Украина могла атаковать объект на Кубани ATACMS

Украина могла атаковать объект российской системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани американскими снарядами ATACMS, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил значимость объекта для российской обороны.

Это значимый большой объект. Это объект, который предназначен для того, чтобы контролировать воздушное пространство и информировать о ракетно-ядерном ударе Олег Глазунов военный эксперт

«Естественно, украинская армия наносит удары по тем объектам, которые имеют большую важность. Этот объект находится на достаточном удалении от линии фронта, поэтому это говорит о том, что, скорее всего, использовали либо беспилотники, либо ракету ATACMS. Если беспилотники, тогда это удивительно, как они смогли нанести удар. Во-вторых, надо знать, что за объект там находится. Это говорит о том, что военная разведка Украины работает очень здорово. Она знает все важные объекты нашего противоракетного щита, противовоздушной обороны, поэтому нужно быть внимательными», — сказал он.

По мнению специалиста, такая осведомленность Киева говорит о том, что он снова может ударить по важным стратегическим объектам России.

Об атаке 25 мая сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он назвал это место «ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами». По словам политика, объект поврежден при ударе. Других подробностей он не привел.