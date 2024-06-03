В России предупредили об асимметричном ответе на атаки ВСУ

Рябков: атаки на системы предупреждения о ракетном нападении будут пресекаться

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что любые поползновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будут пресекаться. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия может быть асимметричным, приводит его слова ТАСС.

Таким образом власти впервые официально подтвердили факты атак на инфраструктуру, критически важную для национальной безопасности.

25 мая об ударе ВСУ по объекту СПРН в Краснодарском крае сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Во время атаки, по его данным, были повреждены антенны радиолокационной станции «Воронеж-ДМ».

Как пояснил военный эксперт Олег Глазунов, атакованный на Кубани объект предназначен для того, чтобы контролировать воздушное пространство и информировать о ракетно-ядерном ударе.

