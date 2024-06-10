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13:59, 10 июня 2024Наука и техника

В России показали белорусского «уничтожителя» морских дронов

На выставке HeliRussia 2024 показали уничтожителя морских дронов Hunter

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На выставке HeliRussia 2024, которая проходит в Москве с 10 по 12 июня, впервые показали «уничтожителя» морских дронов Hunter. Об этом со ссылкой на главного конструктора белорусского конструкторского бюро (КБ) «Беспилотные Вертолеты» Владимира Чудакова сообщает РИА Новости.

«На выставке Helirussia мы впервые в России представляем вторую версию нашего разведывательно-ударного комплекса Hunter. Вертолет получил полностью новую механику и электронику», — сказал специалист.

По его словам, беспилотник предназначен для поиска и уничтожения надводных дронов. Максимальная взлетная масса изделия — 750 килограммов, переносимой нагрузки — 200 килограммов. В крейсерском режиме беспилотный вертолет может находиться в воздухе 6 часов.

Ранее в КБ агентству заявили, что модифицированный разведывательно-ударный комплекс HUNTER включает два беспилотных вертолета, наземную станцию управления, станцию наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы. Там добавили, что разработка может использоваться и для охраны госграниц, а также для целеуказания и поражения целей.

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      Иван Потапов
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