В российском регионе объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал глава области.

Тех граждан, кого тревога застала на улице, губернатор попросил зайти в ближайшее здание или любое другое подходящее укрытие.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства. В регионе тогда же звучала сирена ракетной опасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.