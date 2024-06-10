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13:39, 10 июня 2024Экономика

В российском регионе появились скульптуры в виде огромных пенисов

В Коми появились напоминающие фаллосы скульптуры грибов

Фото: Телеграм-канал Mash

На экологической тропе в Коми появились скульптуры грибов, напоминающие пенисы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сооружения авторства столяра-скульптора Василия Адамчука привлекли внимание православных активистов движения «Сорок сороков». По их словам, скульптуры могут увидеть дети, поэтому их нужно снести. После жалоб активистов Адамчука начали проверять по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов». Отмечается, что объекты скульптора ранее заказывали различные учреждения региона, от спортивных школ до администрации.

Ранее после выпадения снега жители Екатеринбурга начали массово создавать из него фигуры пенисов. Городские службы начали бороться с творчеством горожан. Так, коммунальщики снесли одну из конструкций с помощью трактора, назвав этот процесс уборкой снега.

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      Мария Черкасова
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