Грэм: США не хотят отдавать ископаемые Украины на триллионы долларов РФ и Китаю

Американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в эфире телеканала CBS заявил, что помощь Украине в противостоянии с Россией может иметь стратегические экономические выгоды для США и западных стран.

Он отметил, что Запад не хочет отдавать важнейшие полезные ископаемые на 10-12 триллионов, которые есть на территории республики, России и Китаю.

«Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он поделился с Китаем», — подчеркнул сенатор.

Грэм также призвал передать Киеву необходимые дальнобойные вооружения и самолеты и разрешить наносить удары вглубь территории России. Он также одобрил инициативу о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Политик считает, что теперь у республики и ее союзников есть шанс «перезагрузить войну».

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад может стать той стороной, которая первой применит ядерное оружие из-за неспособности противостоять России на поле боя с использованием конвенционального вооружения.

