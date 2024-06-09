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15:56, 9 июня 2024Мир

В США допустили применение Западом ядерного оружия против России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад может первым применить ядерное оружие

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

В противостоянии с Россией Запад может стать той стороной, которая первой применит ядерное оружие. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам экс-агента, Запад может пойти на крайние меры из-за неспособности противостоять России на поле боя с использованием конвенционального вооружения.

В частности, он указал на вероятные логистические проблемы и нехватку военной техники. "У них [Запада] нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, они уже отдали их Украине", — заключил Джонсон.

За уходящую неделю США дважды провели учебные пуски межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III («Минитмен-3»). Пуски состоялись 4 и 6 июня. Их целью было названо желание показать готовность американских ядерных сил.

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      Алан Босиков
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