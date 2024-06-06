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15:31, 6 июня 2024Наука и техника

США второй раз за неделю провели пуск «Минитмена»

США провели второй за неделю учебный пуск МБР Minuteman III

Фото: Senior Airman Clayton Wear / Globallookpress.com

Космические силы США провели второй за неделю учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III («Минитмен-3»). Об этом говорится на сайте базы космических сил Ванденберг, передает ТАСС.

«Не оснащенная боезарядом межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена с базы Ванденберг американских космических сил 6 июня в 01:46 по местному времени (11:46 мск — прим. «Ленты ру»)», — говорится в сообщении.

Прошлый учебный пуск состоялся во вторник, 4 июня. Целью мероприятий названо желание показать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания.

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