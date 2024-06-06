США второй раз за неделю провели пуск «Минитмена»

США провели второй за неделю учебный пуск МБР Minuteman III

Космические силы США провели второй за неделю учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III («Минитмен-3»). Об этом говорится на сайте базы космических сил Ванденберг, передает ТАСС.

«Не оснащенная боезарядом межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена с базы Ванденберг американских космических сил 6 июня в 01:46 по местному времени (11:46 мск — прим. «Ленты ру»)», — говорится в сообщении.

Прошлый учебный пуск состоялся во вторник, 4 июня. Целью мероприятий названо желание показать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания.

В марте стало известно, что летные испытания новой МБР Военно-воздушных сил США LGM-35A Sentinel отложили более чем на два года. Тесты проведут не ранее 2026 года. Программу разработки Sentinel пересматривают после того, как ее стоимость на 37 процентов превысила прогнозируемые показатели.