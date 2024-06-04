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13:37, 4 июня 2024Наука и техника

ВВС США запустили МБР Minuteman III

ВВС США провели учебный пуск МБР Minuteman III

Фото: Senior Airman Ian Dudley / U.S. Air Force / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщают ВВС страны.

Пуск проведен с базы Ванденберг ВВС США, расположенной в американском штате Калифорния, 4 июня в 10:56 по московскому времени. Запущенная МБР не была оснащена боезарядом.

Ранее командование Космических сил США сообщило, что 4 и 6 июня Соединенные Штаты проведут два пуска МБР Minuteman III. Их целью названо желание «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

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      Иван Потапов
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