В США заявили о неспособности разрешения на удары по России помочь Украине

RS: разрешение на удары по России не способно помочь Украине

Полученное разрешение на удары по территории России оружием США не способно помочь Украине поменять ситуацию на поле боя. Об этом заявил аналитик Марк Эпископос, его слова передает Responsible Statecraft.

«Это решение никак не устраняет две основные причины, по которым Украина находится на пути к поражению: катастрофический дефицит живой силы и огневой мощи», — отметил эксперт.

По мнению аналитика, Киев не сможет нанести «решающие потери Москве», так как не обладает достаточными ресурсами для масштабных и частых атак.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Украина уже била по российской территории американским оружием.