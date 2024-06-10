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22:49, 10 июня 2024Мир

В ЮАР назвали «театром» переговоры по Украине без России

МИД ЮАР: переговоры по Украине без России будут «театром», а не миротворчеством

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине без участия России будут «театром», а не миротворчеством. Такое мнение выразила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в беседе с RT.

«Я не уверена, что они достигнут того результата, на который надеются. По нашему мнению, было бы лучше, если бы встреча состоялась на уровне официальных властей между Россией и Украиной, а после этого можно сделать шаг к более крупной конференции», — заявила Пандор.

По ее мнению, сейчас стоит приложить максимальные усилия для того, что бы в переговорах приняли участие обе стороны конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не желает идти на переговоры с Россией. Вместо этого он ожидает склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом.

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      Евгений Силаев
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