Визовые центры европейской страны запланировали закрыться в России

Визовые центры Словении запланировали закрыться в России на весь июль

Визовые центры (ВЦ) Словении запланировали закрыться в России с 1 по 31 июля. Об этом говорится на сайте ВЦ европейской страны.

Уточняется, что в указанные сроки центры не будут принимать документы, а Посольство Словении не будет рассматривать заявления, поданные до 1 июля. «Визовые центры возобновят работу в обычном режиме с 1 августа», — указано в сообщении.

При этом причины закрытия не уточняются.

Ранее туроператоры заявили, что визовый центр Франции в России возобновил запись туристов через сайт, избавив заявителей от необходимости совершать звонки в их офис. По данным из «визовых» чатов в соцсетях, почти во всех российских регионах выдали слоты сразу на июнь, июль и август.