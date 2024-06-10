Во Франции допустили появление российских военных под Киевом к ноябрю

Генерал Депорт: нет гарантий, что военные РФ не окажутся у Киева к ноябрю

Французский генерал и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт в эфире радио France Info допустил появление российских военных под Киевом к ноябрю текущего года.

«Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что русские не окажутся у Киева к ноябрю», — сказал он.

Депорт отметил, что в настоящее время преимущество на стороне России, поэтому Западу необходимо как можно скорее предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную помощь, чтобы бойцы могли удержать позиции.

Генерал считает, что нынешняя манера западных стран в управлении кризисом ведет к катастрофическим последствиям. Они заняли пассивную позицию в конфликте, поэтому сейчас им следует перейти к более серьезной оборонной стратегии, заключил эксперт.

Ранее отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон выразил мнение, что Россия может взять Одессу и другие территории в течение одного-двух месяцев боев. Если этот конфликт продолжится, то Киев лишится многих территорий, сказал он.