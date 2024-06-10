Врач из Дубая перечислила меры безопасности после случайного секса

После случайного секса стоит прибегнуть к ряду мер безопасности, предупредила акушер-гинеколог высшей категории, ведущий специалист одной из медицинских клиник Дубая Сураё Назарова. Правила поведения после такой ночи она перечислила в беседе с Life.ru.

Прежде всего, подчеркнула Назарова, нужно незамедлительно посетить врача — гинеколога или терапевта, который может провести необходимые тесты и осмотры для исключения ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем). «Экстренная контрацепция должна быть использована в течение 72 часов после незащищенного полового акта для предотвращения беременности. Существуют разные формы такой контрацепции, включая таблетки и медицинские вмешательства», — добавила гинеколог и посоветовала обсудить форму контрацепции с врачом.

Она также порекомендовала придерживаться здорового образа жизни, чтобы телу было проще бороться с инфекциями, и при необходимости обратиться за психологической поддержкой. «Если вы испытываете стресс, тревогу или чувство вины после случайного секса, рассмотрите возможность обращения к психотерапевту. Эмоциональное благополучие так же важно, как и физическое здоровье», — отметила она.

Чтобы избежать ЗППП, Назарова призвала использовать доступные ресурсы для изучения вопросов о безопасном сексе, откровенно разговаривать с партнерами о рисках ЗППП и важности тестирования, и делать вакцины — против ВПЧ и гепатита B. Наконец, гинеколог напомнила о важности использования презервативов. «Презервативы — это не только средство предотвращения беременности, но и наиболее доступный способ защиты от многих ЗППП. Используйте их при каждом половом акте», — заключила врач.

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