Встречу глав МИД БРИКС начали с минуты молчания по президенту Ирана

Заседание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания в память о президенте Раиси

Заседание совета глав МИД стран-участниц объединения БРИКС открылось минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси, главе иранского МИД Хоссейне Амире Абдоллахияне и других чиновниках, которые были на борту вертолета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю начать наше заседание с минуты молчания, чтобы принести соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, соболезнования семьям погибших», — заявил в начале заседания в Нижнем Новгороде министр иностранных дел России Сергей Лавров.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

