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09:30, 10 июня 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли ракетный удар по Докучаевску в ДНР

СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Докучаевску в ДНР

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу Докучаевск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) в своем Telegram-канале.

О последствиях удара информации нет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ активизировали обстрелы территории ДНР из дальнобойного оружия после освобождения российскими войсками Авдеевки.

До этого Пушилин заявил, что украинские войска обстреливают Луганск американскими ракетами ATACMS. ОН также обратил внимание, что город находится на достаточно большом расстоянии от линии боевого соприкосновения.

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      Илья Таксюр
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