Советник главы ДНР: ВСУ не эвакуируют раненых с передовой в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили эвакуацию раненых с передовой в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сказал Кимаковский.

По его словам, российские войска достигли очень больших успехов в Часовом Яре, например, они полностью вытеснили ВСУ из микрорайона Канал.

Ранее в украинских войсках признали активное продвижение Российской армии в Часовом Яре. Спикер командования группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин заявил, что Вооруженные силы России активно применяют артиллерию, авиацию и БПЛА.