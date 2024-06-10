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15:41, 10 июня 2024Бывший СССР

ВСУ перестали эвакуировать раненых с передовой в Часовом Яре

Советник главы ДНР: ВСУ не эвакуируют раненых с передовой в Часовом Яре

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили эвакуацию раненых с передовой в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Только за последние дни в Часовом Яре противник потерял до одной тысячи человек — безвозвратные потери. И они даже уже не эвакуируют своих раненых», — сказал Кимаковский.

По его словам, российские войска достигли очень больших успехов в Часовом Яре, например, они полностью вытеснили ВСУ из микрорайона Канал.

Ранее в украинских войсках признали активное продвижение Российской армии в Часовом Яре. Спикер командования группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин заявил, что Вооруженные силы России активно применяют артиллерию, авиацию и БПЛА.

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      Илья Таксюр
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