В ВСУ признали активное продвижение ВС России в Часовом Яре

Спикер «Хортицы» Волошин: ВС России активно продвигаются в Часовом Яре

Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются в Часовом Яре и уже приблизились к главной линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил спикер командования группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин в комментарии Liga.NET.

По словам Волошина, ВС России достигли успехов в микрорайоне Канал к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Он отметил, что канал является главной линией обороны украинских военных в городе.

«[Российские военные] активно продвигаются к востоку от него [канала] в этом микрорайоне», — признал спикер ВСУ. Он добавил, что ВС России активно применяют артиллерию, авиацию и БПЛА.

Ранее Волошин пожаловался на удары по позициям ВСУ под Часовым Яром термобарическими снарядами из РСЗО. По его словам, термобарические снаряды выжигают украинские укрепления, что лишает ВСУ возможностей для обороны.