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17:06, 6 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на удары по позициям под Часовым Яром

Спикер «Хортицы» Волошин: ВС России выжигают позиции ВСУ у Часова Яра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России разрушают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром термобарическими снарядами. Об этом заявил спикер командования группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин, сообщает «Украинская правда».

Волошин прокомментировал продвижение ВС России под Часовым Яром. По его словам, российские военные активно применяют термобарические снаряды РСЗО по позициям ВСУ в этом районе.

«Разрушают все [позиции], после того как по ним поработает, конечно же, вражеская авиация», — пожаловался спикер группировки. По его словам, термобарические снаряды выжигают украинские укрепления, что лишает ВСУ возможностей для обороны.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении ВС России в Часовом Яре.

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      Алевтина Запольская
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