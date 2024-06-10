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20:44, 10 июня 2024Ценности

Звезду «Эйфории» засняли в купальнике на отдыхе

Папарацци засняли звезду «Эйфории» Сидни Суини в купальнике на отдыхе во Флориде
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Сидни Суини попала в объективы папарацци в откровенном наряде на отдыхе во Флориде, США. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

26-летнюю звезду популярного телесериала «Эйфория» засняли в раздельном купальнике с бюстгальтером и плавками во время катания на сап-доске. При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров Суини выбрала солнцезащитные очки. Помимо этого, знаменитость также надевала спасательный жилет.

В апреле звезда «Эйфории» опубликовала откровенные фото с отдыха. В рамках фотосессии она примерила черный топ от бикини с треугольными чашками, который обнажал часть ее груди, а также мини-шорты и укороченную куртку из денима.

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      Екатерина Ештокина
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